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30 апреля 2017
29 апреля 2017
16:52  30 апреля 2017 0

Раскрыта тайна происхождения миллиардов полковника Захарченко

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., евро, деньги
Деньги Захарченко поступили из СШАФото: Pixabay
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
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Следователи смогли установить источник происхождения 120 млн долларов и 2 млн евро, изъятых у полковника МВД Дмитрия Захарченко. Изъятая у полицейского валюта была заказана в США двумя российскими банками.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, деньги хранились в целлофановых брикетах по 200 тысяч долларов, на них стояли штампы и коды еще ФРС США. Центробанк отправлял запрос в США и получил ответ, что данные средства «заказывали» два российских банка.

Выяснилось, что эти кредитные организации связаны с предприятиями, которые работают на подрядах РЖД и их «дочек». Через дочерние структуры бизнесмены обналичили деньги, часть из которых осела у Захарченко. Следователи подозревают, что Захарченко и его подчиненные получали долю за покровительство фирмам. Затем деньги вновь положили в банк, но уж на депозиты людей, подконтрольных подполковнику Захарченко.

По версии следствия, когда Захарченко начал подозревать, что его махинации вызвали интерес у сотрудников правоохранительных органов, он снял все деньги и собирался незаконно перевести их в Швейцарию. Временно полковник поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру. Напомним, при обыске в квартире его сестры было изъято 120 млн долларов и 2 млн евро (общая сумма составляет около 8,5 млрд рублей). Полковник МВД заявляет, что не имеет понятия о том, как деньги попали в квартиру.

Дмитрию Захарченко предъявлено обвинению по трем статьям: «Препятствование правосудию и производству предварительного расследования», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки».

Нина Калинина
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