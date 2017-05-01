14:34 01 мая 2017 0

В Сургуте первомайская демонстрация установила рекорды по численности и оперативности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте в первомайской демонстрации приняли участие свыше 20 тысяч человек. Праздничное шествие длилось несколько часов, несмотря на пасмурную и ветреную погоду.

В ночь на праздничный день в Сургуте выпал снег. Во время самой первомайской демонстрации поднялся сильный ветер — он даже снес несколько биотуалетов и баннеров. «А что ты хочешь, это тебе не месяц май!», — пытались шутить в толпе зрителей. Среди наблюдавших за шествием даже обсуждалось, что якобы из-за погоды демонстрацию могли отменить. Так было в прошлом году — правда, не из-за погоды, а из-за совпадения праздника труда и весны с Пасхой. Тогда это вызвало серьезное недовольство в обществе. По этой причине, говорили в колонне, в 2017-м году шествие должно было состояться даже в таких непростых погодных условиях.

По проспекту Ленина прошлись строем представители практически всех предприятий города, общественных и муниципальных организаций, местных партийных отделений — всего более 20 тысяч человек только по официальной статистике. А зрителей впервые было едва ли не меньше, чем полицейских вдоль главной улицы Сургута.

В общегородскую колонну взяли даже детей, которые катались вдоль колонн на самокатах и велосипедах. Несмотря на массовость, демонстрация в этом году поставила рекорд по оперативности — шествие длилось около двух часов. Обычно столько времени идут только колонны «Сургунефтегаза», самой крупной компании города.

Как оказалось, в честь Года экологии городские профсоюзы предложили сократить количество техники, которую традиционно выводят на парад — это и позволило провести шествие быстрее. Однако и без уникальных автомобилей нефтяников и газовиков на демонстрации хватало любопытной техники. В первую очередь, отличились сотрудники различных энергетических организаций. К примеру, работники одной из городских котельных установили на «ГАЗель» копию трубы, из которой даже шел дым. В колоннах были также автомобили с ЛЭПами, подъемными кранами, надувными фигурами строителей.

Участники демонстрации несли традиционные лозунги и поздравления с праздником весны. На некоторых плакатах, в основном у профсоюзных организаций, было написано «главное условие стабильности в стране» — высокие зарплаты. Бюджетники шли с патриотичными лозунгами «Сургут — лучший город Земли» и «Сургут — город будущего». Нефтяники и газовики обещали достичь новых производственных успехов.

Шествие по традиции замыкали партии. Нетрадиционными призывами отличились только коммунисты — они не стали раздражать охранявших правопорядок полицейских флагами «Совести», которая практически поглотила городское отделение КПРФ, но пронесли через весь город провокационный лозунг: «Голосуешь за КПРФ — выбираешь совесть».

В следующий раз сургутяне выйдут на улицы через неделю — 9 мая в городе пройдет не только парад, но и шествие Бессмертного полка, в котором обычно принимают участие тысячи горожан.