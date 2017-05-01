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01 мая 2017
30 апреля 2017
16:45  01 мая 2017 0

Россиянам, пострадавшим в небе над Таиландом, нужны сложные операции

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Российских следователей заинтересовала турбулентность в небе над ТаиландомФото: Pixabay

Врачи Таиланда оперируют четырех россиян, получивших тяжелые травмы из-за попадания самолета в воздушную яму на подлете к Бангкоку. Хирурги работают уже несколько часов.

Сейчас в больнице Бангкока находится 11 граждан РФ. Троих из них оперируют уже несколько часов, четвертый поступил в операционную недавно. Жизни россиян вне опасности, но сами операции очень сложны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова.

В понедельник, 1 мая, самолет авиакомпании «Аэрофлот» попал в несколько воздушных ям на подлете к Бангкоку. Некоторые пассажиры не были пристегнуты, поэтому их выбросило из кресел. Люди получили травмы головы и спины, переломы рук, есть подозрения на перелом позвоночника. Всего пострадали 27 человек, среди которых 24 — граждане России, трое — подданные Таиланда.

По данному факту московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало проверку. Сотрудники ведомства опросят членов экипажа и пассажиров после их возвращения в Москву, сообщает 360tv.ru.

Анна Белкина
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