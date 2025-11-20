Bloomberg: новый план США по Украине предполагает снятие санкций с РФ
США предложат Украине территориальные уступки и снятие антироссийских санкций в рамках мирного плана
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент сталкивается с давлением из-за потенциального мирного соглашения, предложенного США. Согласно информации от источника, знакомого с ситуацией, сделка включает ряд территориальных уступок, а также снятие антироссийских санкций в целом. Об этом сообщает Bloomberg.
«Предложение [в рамках плана США] включает в себя требования к Украине „уступить территории“ и снятие санкций с России», — передают журналисты, ссылаясь на свои источники. По словам спикера, Украине также придется согласиться на ограничения численности своей армии.
В четверг, 20 ноября, в Киеве также проходят переговоры Зеленского с делегацией армии США во главе с министром обороны Дэном Дрисколлом. Ранее делегация встречалась с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и главнокомандующим армией Александром Сырским. Последняя попытка администрации президента США Дональда Трампа возобновить переговоры включает план из 28 пунктов, разработанный по образцу соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.