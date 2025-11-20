Bloomberg: новый план США по Украине предполагает снятие санкций с РФ

США предложат Украине территориальные уступки и снятие антироссийских санкций в рамках мирного плана Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент сталкивается с давлением из-за потенциального мирного соглашения, предложенного США. Согласно информации от источника, знакомого с ситуацией, сделка включает ряд территориальных уступок, а также снятие антироссийских санкций в целом. Об этом сообщает Bloomberg.

«Предложение [в рамках плана США] включает в себя требования к Украине „уступить территории“ и снятие санкций с России», — передают журналисты, ссылаясь на свои источники. По словам спикера, Украине также придется согласиться на ограничения численности своей армии.