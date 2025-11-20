Путин дал Никитину зеленый свет на смелые перемены в транспорте

Президент Владимир Путин одобрил основные транспортные проекты Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин согласовал план развития транспорта в России. На встрече в Кремле 20 ноября глава Минтранса Андрей Никитин доложил главе государства об основных проектах. Они, как объяснили эксперты URA.RU, не только сделают перелеты и поездки россиян быстрее и удобнее, но и станут основой развития страны.

В начале встречи Путин поздравил Никитина с Днем работника транспорта. Это без всякого преувеличения важнейшая отрасль, потому что страна не может существовать без транспортного комплекса, отметил президент. На всех видах транспорта ритмично и эффективно работают люди, преданные своему делу, добавил президент.

Никитин доложил о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Над проектом поезда для этой дороги в промышленной кооперации работают около 150 предприятий.

«Это проект полноценного российского транспортного суверенитета. Конечно, в таких условиях, в таком климате ВСМ еще никто не строил. И здесь мы будем первыми в мире, полностью обеспечив себя российскими технологиями на всей протяженности», — отметил глава Минтранса.

Активно идет строительство автомобильных дорог, на которых запускается как грузовой, так и пассажирский беспилотный транспорт. По его словам, постепенно такие грузовики и трамваи станут обыденностью.

Не отстает и авиация. Прямое авиасообщение установлено с 42 странами, полеты — безопасные, над обслуживанием иностранных самолетов трудятся восемь тысяч инженеров, рассказал Никитин.

Внедряются технологии: в пяти метрополитенах работает система входа по биометрии. Введена цифровизация льгот для многодетных, студентов и инвалидов при покупке билетов по паспорту, доложил он.

Прошлый публичный разговор Путина и Никитина с глазу на глаз прошел 7 июля, тогда экс-губернатору Новгородской области предложили стать исполняющим обязанности министра транспорта. Уже на следующий день президент подписал указ о назначении его министром.

Спустя 4,5 месяца Никитин по сути представил президенту свое видение развития транспорта в России, отметили эксперты URA.RU. По их мнению, глава Минтранса сдал первый серьезный экзамен в новой должности.

«Никитин — креатура Белоусова. Белоусов ушел в Минобороны, но это ничего не меняет. Яркий последний пример — вынесение на обсуждение Совбеза 5 ноября безопасности на транспорте. Связка с Белоусовым работает, это связка хорошего лоббизма и личных качеств, — заявил глава компании „Маркком“, политолог Сергей Маркелов. —

В период вице-премьерства Белоусов был особенным, стратегом, смотрел вперед и опережал время. Никитин — такой же, он хороший аппаратчик, деньги для него не главное. В должности главы Минтранса он не может ничего не делать, у него постоянно есть и будут какие-то проекты, а старший товарищ всегда подскажет”.

Роль транспорта в России за последнее время резко выросла, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Это связано с необходимостью переориентироваться с Запада на Восток, а также удовлетворить изменившийся спрос внутри страны, добавил аналитик.

«Поменялись многие потоки товаров и людей. В текущих условиях стало больше внимания к внутреннему туризму, достаточно сильное влияние санкций: те же самолеты существуют в очень серьезных ограничениях. Все это и определяет первостепенное внимание к этой отрасли. С одной стороны, это нарастающий спрос на транспортные услуги, а с другой, все те сложности, которые эта система не испытывала в прошлые годы», — пояснил Климанов.

Транспортная отрасль — движущая сила в развитии страны: ее экономики и науки, поделился мнением ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов. Не зря Никитин упоминал на встрече с Путиным Дмитрия Менделеева, который, как оказывается, работал в Петербургском железнодорожном университете.