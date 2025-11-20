Путин дал Никитину зеленый свет на смелые перемены в транспорте
Президент Владимир Путин одобрил основные транспортные проекты
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент Владимир Путин согласовал план развития транспорта в России. На встрече в Кремле 20 ноября глава Минтранса Андрей Никитин доложил главе государства об основных проектах. Они, как объяснили эксперты URA.RU, не только сделают перелеты и поездки россиян быстрее и удобнее, но и станут основой развития страны.
В начале встречи Путин поздравил Никитина с Днем работника транспорта. Это без всякого преувеличения важнейшая отрасль, потому что страна не может существовать без транспортного комплекса, отметил президент. На всех видах транспорта ритмично и эффективно работают люди, преданные своему делу, добавил президент.
Никитин доложил о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Над проектом поезда для этой дороги в промышленной кооперации работают около 150 предприятий.
Россия полностью обеспечит себя технологиями для ВСМ, доложил Андрей Никитин
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
«Это проект полноценного российского транспортного суверенитета. Конечно, в таких условиях, в таком климате ВСМ еще никто не строил. И здесь мы будем первыми в мире, полностью обеспечив себя российскими технологиями на всей протяженности», — отметил глава Минтранса.
Активно идет строительство автомобильных дорог, на которых запускается как грузовой, так и пассажирский беспилотный транспорт. По его словам, постепенно такие грузовики и трамваи станут обыденностью.
Не отстает и авиация. Прямое авиасообщение установлено с 42 странами, полеты — безопасные, над обслуживанием иностранных самолетов трудятся восемь тысяч инженеров, рассказал Никитин.
Внедряются технологии: в пяти метрополитенах работает система входа по биометрии. Введена цифровизация льгот для многодетных, студентов и инвалидов при покупке билетов по паспорту, доложил он.
Никитин стал министром всего 4,5 месяца назад
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Прошлый публичный разговор Путина и Никитина с глазу на глаз прошел 7 июля, тогда экс-губернатору Новгородской области предложили стать исполняющим обязанности министра транспорта. Уже на следующий день президент подписал указ о назначении его министром.
Спустя 4,5 месяца Никитин по сути представил президенту свое видение развития транспорта в России, отметили эксперты URA.RU. По их мнению, глава Минтранса сдал первый серьезный экзамен в новой должности.
«Никитин — креатура Белоусова. Белоусов ушел в Минобороны, но это ничего не меняет. Яркий последний пример — вынесение на обсуждение Совбеза 5 ноября безопасности на транспорте. Связка с Белоусовым работает, это связка хорошего лоббизма и личных качеств, — заявил глава компании „Маркком“, политолог Сергей Маркелов. —
В период вице-премьерства Белоусов был особенным, стратегом, смотрел вперед и опережал время. Никитин — такой же, он хороший аппаратчик, деньги для него не главное. В должности главы Минтранса он не может ничего не делать, у него постоянно есть и будут какие-то проекты, а старший товарищ всегда подскажет”.
В России резко выросло значение транспорта
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Роль транспорта в России за последнее время резко выросла, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Это связано с необходимостью переориентироваться с Запада на Восток, а также удовлетворить изменившийся спрос внутри страны, добавил аналитик.
«Поменялись многие потоки товаров и людей. В текущих условиях стало больше внимания к внутреннему туризму, достаточно сильное влияние санкций: те же самолеты существуют в очень серьезных ограничениях. Все это и определяет первостепенное внимание к этой отрасли. С одной стороны, это нарастающий спрос на транспортные услуги, а с другой, все те сложности, которые эта система не испытывала в прошлые годы», — пояснил Климанов.
Транспортная отрасль — движущая сила в развитии страны: ее экономики и науки, поделился мнением ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов. Не зря Никитин упоминал на встрече с Путиным Дмитрия Менделеева, который, как оказывается, работал в Петербургском железнодорожном университете.
В качестве примера Борисов привел один из самых обсуждаемых проектов — ВСМ. «Это новый для России проект. Он хорош с точки зрения российской промышленности. Прямо сейчас активно идет строительство первой очереди. По маршрутам в пределах 800 км ВСМ может очень даже неплохо конкурировать с воздушным транспортом, но это далеко не только про увеличение подвижности населения, это развитие в целом», — резюмировал Борисов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.