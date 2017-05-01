18:40 01 мая 2017 0

Наталья Комарова и Борис Хохряков отказались от пафосных речей, решив погулять среди народа Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Праздник весны и труда в Ханты-Мансийске обошелся без митингов и шествий, однако с участием губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой. В целях безопасности, попасть на центральную площадь можно было только после осмотра сотрудников полиции — на всех входах и выходах были установлены арки металлоискателей.

В центре Ханты-Мансийска собрались несколько тысяч человек. На народных гуляниях полностью отсутствовали партийные флаги и какая-либо политическая символика, однако практически у каждого второго были символы другого майского торжества — Дня Победы. По неофициальной данным, идеологи югорского правительства специально решили уйти от излишней политизированности праздника, сконцентрировав внимание граждан на тематике прихода весны. 9 мая, как абсолютно понятный для большинства россиян символ, было решено использовать в том числе и в день солидарности трудящихся. В отличии от предыдущих годов, Первомай 2017 года в Ханты-Мансийске был больше похож на семейный концерт, чем на шествие или парад. Несмотря на сильный ветер, ярко светило солнце, и многие ханты-мансийцы улыбались.

Наталья Комарова появилась на площади на час раньше запланированного времени в сопровождении председателя Думы Бориса Хохрякова. Представители югорской элиты заметно поеживались — из-за ветра находиться на улице без головного убора было холодно. Первые лица региона практически не разговаривали между собой — больше улыбались для фото и видеокамер.

С горожанами представители власти были приветливы — здоровались, разговаривали, обменивались поздравлениями, и фотографировались. Кое-кто из хантымансийцев решил, воспользовавшись присутствием руководителей автономии, мимоходом решить свои личные проблемы. С двумя женщинами Наталья Комарова уединилась для разговора тет-а-тет. О чем конкретно говорили — тайна, но уходили югорчанки от губернатора с улыбкой на лице. От торжественной речи на сцене глава автономии и спикер парламента отказались.

1/6 Наталья Комарова отказалась от торжественных речей и решила погулять с горожанами Фото: Полина Змановская © URA.RU

На площади в центре города работала полевая кухня и развернулся праздничный концерт. Выступали местные группы и ансамбли, а на тротуарной плитке проходил конкурс детских рисунков. В присутствии губернатора были награждены участники легкоатлетических соревнований, приуроченных ко дню труда. Также Комарова лично поучаствовала в городской акции «Хорошая книга в хорошие руки», поделившись собственной литературой — передала библиотеке книги по истории округа и сборники произведений югорских авторов. Погуляв в толпе около получаса, глава региона удалилась. По версии пиарщиков — ушла в гости к одному из ветеранов Великой Отечественной войны.

Среди досуговых площадок: выставка пожарной и дорожно-строительной техники, спортивная стрельба, фотозона, стрелковый тир. Жители окружного центра стреляли из пневматических аналогов боевого оружия советской и российской армий, желающие могли разобрать-собрать автомат на скорость. Также, в рамках акции « Работа есть!» проходила ярмарка вакансий.

1/5 МЧС вытащило на площадь полевую кухню Фото: Полина Змановская © URA.RU

В Нижневартовске тем временем митинг профсоюзов в честь дня солидарности трудящихся занял всего 15 минут. На площади Нефтяников собрались около 250 человек. Из-за сильного холодного ветра (ночью в столице Самотлора шел снег) мероприятие прошло в укороченном режиме. После короткой речи, участники демонстрации разбежались по автобусам и личным авто, а затем разъехались по домам.