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01 мая 2017
30 апреля 2017
20:20  01 мая 2017 2

Лолита рассказала, как неизвестные избили ее мать в центре Киева. «Я просто начала бояться за свою семью»

Милявская Лолита, милявская лолита, певица лолита
Лолита призналась. что боится за свою семьюФото: Личная страница Милявской Лолиты в instagram

Российская певица Лолита Милявская рассказала, как три года назад неизвестные избили ее мать в центре Киева.

Мать Лолиты в пять часов вечера шла с внучкой из школы. Внезапно кто-то подошел и ударил женщину сзади. Мать певицы упала, а неизвестные продолжили избивать ее ногами. При этом нападавшие не взяли у своей жертвы ни кошелек, ни деньги. «У нее было сотрясение мозга, она меня очень попросила ничего не комментировать в отношениях Украины и России», — уточнила Милявская.

Несмотря на произошедшее, тогда певица не стала нанимать охрану для своей семьи. Однако после того, как украинские пограничники не пустили Лолиту в страну, она все-таки наняла для своих родных профессиональных защитников, передает 360.

По словам Милявской, журналисты осаждают школу ее дочери в Киеве, а также дежурят под подъездом дома ее мамы. «Я просто начала бояться за свою семью», — пояснила певица, отметив при этом, что в школе все хорошо — педагоги полностью встали на защиту ее дочери.

Ранее Лолиту Милявскую не пустили на Украину проведать больную дочь. Певице запретили въезд на территорию страны из-за того, что она посетила Керчь в 2015 году, сообщало Nation News.

Екатерина Холкина
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