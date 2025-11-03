Логотип РИА URA.RU
Россия хочет отменить визы для туристов из Китая

03 ноября 2025 в 13:59
Путин поручил отменить визы для китайских туристов

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению [президента РФ] Владимира Владимировича Путина мы прорабатываем аналогичные решения [по отмене виз] для граждан КНР», — заявил Мишустин на 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Его слова приводит ТАСС. 

Напомним, что Китай отменил визы для российских граждан с 15 сентября в экспериментальном порядке до 14 сентября 2026 года. По мнению экспертов, безвизовый режим приносит больше выгод российской стороне, поскольку интерес китайских туристов к посещению России остается низким — около 1,5 миллиона человек ежегодно вместо потенциальных 15-20 миллионов при полуторамиллиардном населении КНР. Сдерживающими факторами являются высокие цены в России и недостаточное количество качественных отелей на Дальнем Востоке, где сосредоточен основной интерес китайских туристов.

