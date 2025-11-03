Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

ВС РФ «Кинжалами» ударили по ВПК Украины

03 ноября 2025 в 14:19
ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК Украины

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В операции использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал», сообщили в Минобороны России. Также в операции  использовались ударные БПЛА. 

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“», — говорится в сводке ведомства. Она опубликована в официальном telegram-канале. 

Авиация Воздушно-космических сил России осуществила прицельный авиаудар по временному месту размещения украинских военнослужащих в селе Родинское на территории Донецкой Народной Республики. В результате разведывательных мероприятий были выявлены нежилые строения, которые использовались для расквартирования личного состава 14-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

