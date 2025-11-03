Мишустин оценил отношения России и Китая

Мишустин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Отношения России и Китая достигли самого высокого уровня за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться, несмотря на западные санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

«Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада», — сказал Мишустин. Его слова приводит РИА Новости. Глава российского правительства подчеркнул, что встреча с китайским коллегой стала юбилейной — уже 30-й по счету.

Премьер-министр РФ сообщил, что 1 декабря вступит в силу межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанное 8 мая в Москве. Документ будет стимулировать создание новых совместных предприятий с участием российских и китайских инвесторов. Мишустин отметил стратегический характер сотрудничества двух стран в сфере энергетики, развитие совместных производств в промышленности и увеличение объема грузоперевозок в области транспорта.

