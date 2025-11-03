Российские войска выбили ВСУ с четырех позиций на левом берегу Оскола
03 ноября 2025 в 14:19
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Подразделениям российской армии удалось вытеснить украинские вооруженные формирования с четырех укрепленных оборонительных позиций, расположенных на левом берегу реки Оскол. Об этом говорится в официальном заявлении МО РФ.
