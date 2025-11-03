Во Внуково из Турции не долетел багаж пассажиров компании Pegasus Airlines
Пассажиры рейса РС 1576 Анталья-Москва остались без багажа
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Почти 80 единиц багажа пассажиров рейса PC 1576 авиакомпании Pegasus Airlines не прибыли из Турции в столичный аэропорт Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
«К сожалению, 78 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления», — говорится в telegram-канале аэропорта. Там также сказано, что самолет приземлился во Внуково в 02:43.
Однако багаж пассажиров не прибыл в пункт назначения. Сейчас авиакомпания работает над скорейшей доставкой багажа. Представители аэропорта сообщили, что перевозчик извинился перед пассажирами за неудобства. Сроки доставки задержанного багажа в Москву пока неизвестны.
Это не первый случай проблем с багажом пассажиров на маршрутах из Турции во Внуково. В октябре авиакомпания Ajet не загрузила 192 единицы багажа на рейсы из Стамбула в Москву из-за ошибки при обработке в турецком аэропорту, а в августе Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на рейсах из Анталии, организовав досылку другим рейсом.
