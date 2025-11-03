В Германии призвали запретить российскую сталь
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Необходимо полностью остановить поставки российской стали в страны Евросоюза. Об этом сообщил вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль.
«Необходимо полностью прекратить импорт стали из России», — заявил Клингбаль. Его слова приводит агентство DPA.
Он также выразил недовольство тем, что под санкции до сих пор не попали стальные слябы (исходный материал для производства листов и лент из стали), произведенные в России и перерабатываемые в ЕС. По его словам, сохранение доступа российской продукции на европейский рынок создает несправедливую конкуренцию для местных производителей.
Ранее газета The Guardian писала, что Евросоюз остается крупнейшим покупателем российского природного газа, закупая половину всего российского СПГ. Для сравнения, доли Китая и Японии составляют 22% и 18% соответственно. Среди стран, потребляющих трубопроводный газ, ЕС также лидирует, за ним следуют Китай (30%) и Турция (29%).
В сентябре 2025 года Венгрия и Словакия стали крупнейшими импортерами, закупив российское топливо на сумму 393 млн и 207 млн евро соответственно. Франция, Бельгия и Нидерланды также продолжили закупки, при этом Франция импортировала СПГ на 153 млн евро, заняв третье место в ЕС, а Бельгия и Нидерланды закупили на 92 млн и 62 млн евро соответственно.
