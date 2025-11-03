Использование шин не по сезону может стать отягчающим обстоятельством при ДТП
Водителей начнут жестче наказывать за езду в несезонных шинах
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Использование шин не по сезону может быть признано отягчающим обстоятельством при ДТП, поскольку это влияет на управляемость автомобилем и тормозной путь. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
«В случае ДТП этот факт может быть признан отягчающим обстоятельством, так как напрямую влияет на управляемость и тормозной путь», — заявил Федяев ТАСС. Он напомнил, что требования к сезонной смене шин устанавливает технический регламент Таможенного союза. Правила действуют для легковых автомобилей и легких грузовиков.
Напомним, что в России с 1 декабря по 28 февраля запрещено использовать летнюю резину. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. По словам Федяева, сейчас инспекторы чаще всего ограничиваются предупреждениями, однако правовая основа для штрафов уже существует. Цель этих мер — повысить дисциплину водителей, так как от своевременной замены шин зависит безопасность на дороге.
Эксперт Сергей Калачев из РЭУ им. Плеханова посоветовал водителям переходить на зимнюю резину при первых холодах или снегопаде. Он порекомендовал менять резину при первых снегопадах, образовании наледи или при температуре выше плюс пяти градусов. Калачев также подчеркнул, что зимние шины должны быть установлены на всех колесах автомобиля, передает «Ридус».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.