Использование шин не по сезону может стать отягчающим обстоятельством при ДТП

Использование шин не по сезону может быть признано отягчающим обстоятельством при ДТП, поскольку это влияет на управляемость автомобилем и тормозной путь. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

«В случае ДТП этот факт может быть признан отягчающим обстоятельством, так как напрямую влияет на управляемость и тормозной путь», — заявил Федяев ТАСС. Он напомнил, что требования к сезонной смене шин устанавливает технический регламент Таможенного союза. Правила действуют для легковых автомобилей и легких грузовиков.

Напомним, что в России с 1 декабря по 28 февраля запрещено использовать летнюю резину. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. По словам Федяева, сейчас инспекторы чаще всего ограничиваются предупреждениями, однако правовая основа для штрафов уже существует. Цель этих мер — повысить дисциплину водителей, так как от своевременной замены шин зависит безопасность на дороге.

