Катар пригрозил оставить Европу без своего газа

Катар пригрозил приостановить поставки СПГ в Европу из-за экологической политики ЕС Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Катар может прекратить поставки сжиженного природного газа в Европу, если Европейский союз не пересмотрит свои экологические стандарты. Об этом заявил государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби на конференции ADIPEC.

«Мы очень четко заявили [о возможном прекращении поставок СПГ], я говорил об этом неоднократно», — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о возможных последствиях ужесточения экологической политики ЕС. Его цитирует ТАСС.

По словам аль-Кааби, достижение нулевого уровня выбросов невозможно, а планы ЕС ввести с 2027 года штрафы до 5% от годовой выручки для компаний, не соответствующих стандартам ESG, могут привести к полному прекращению поставок катарского СПГ. Ранее Катар уже предупреждал о поиске альтернативных рынков сбыта в случае давления со стороны Европы.

Продолжение после рекламы

Катар занимает третье место в мире по запасам природного газа и является вторым крупнейшим экспортером СПГ после США. Национальная нефтегазовая компания эмирата планирует увеличить объемы производства СПГ до 142 млн тонн в год к 2030 году.