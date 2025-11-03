Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Украинские солдаты продолжают сдаваться в плен возле Купянска. Видео

03 ноября 2025 в 13:10
Мобилизованные украинцы массово сдаются в плен в Харьковской области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен в районе Купянска Харьковской области подразделениям группировки российских войск «Запад». Один из пленных бойцов рассказал о безысходной ситуации, в которой оказались мобилизованные.

«Мы не ели толком уже несколько дней и не спали, так как ваши солдаты были уже по всему городу... Рации сели, БК и провизия закончилась. И тогда мы решили сдаваться...» — говорит пленный военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Крутько. Видео с записью его слов распространило Минобороны России.

По словам Крутько, он был мобилизован ТЦК и уже через неделю оказался на передовой без надлежащей подготовки. Командование ВСУ угрожало расстрелом за попытку отступления, что вынудило бойцов продолжать сопротивление даже в безвыходной ситуации.

Используя инструкции из российских листовок, группа военнослужащих ВСУ под белым флагом сдалась в плен. Бойцы отметили гуманное отношение со стороны российских военных и выразили благодарность за сохранение жизни.

Боевые действия в районе Купянска на Харьковском направлении ведутся с целью уничтожения окруженной группировки ВСУ, которая оказалась в безвыходном положении после продвижения российских войск. Российская армия распространяет листовки с призывами к сдаче в плен, предлагая украинским военным сохранить жизни.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

