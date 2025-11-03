Украинские солдаты продолжают сдаваться в плен возле Купянска. Видео
Мобилизованные украинцы массово сдаются в плен в Харьковской области
Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен в районе Купянска Харьковской области подразделениям группировки российских войск «Запад». Один из пленных бойцов рассказал о безысходной ситуации, в которой оказались мобилизованные.
«Мы не ели толком уже несколько дней и не спали, так как ваши солдаты были уже по всему городу... Рации сели, БК и провизия закончилась. И тогда мы решили сдаваться...» — говорит пленный военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Крутько. Видео с записью его слов распространило Минобороны России.
По словам Крутько, он был мобилизован ТЦК и уже через неделю оказался на передовой без надлежащей подготовки. Командование ВСУ угрожало расстрелом за попытку отступления, что вынудило бойцов продолжать сопротивление даже в безвыходной ситуации.
Используя инструкции из российских листовок, группа военнослужащих ВСУ под белым флагом сдалась в плен. Бойцы отметили гуманное отношение со стороны российских военных и выразили благодарность за сохранение жизни.
Боевые действия в районе Купянска на Харьковском направлении ведутся с целью уничтожения окруженной группировки ВСУ, которая оказалась в безвыходном положении после продвижения российских войск. Российская армия распространяет листовки с призывами к сдаче в плен, предлагая украинским военным сохранить жизни.
