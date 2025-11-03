Пашинян показал подписчикам сердечко под песню Макана
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своих соцсетях видео под песню российского рэпера Макана (настоящее имя — Андрей Косолапов). В конце ролика армянский политик показал руками сердечко.
«Доброе утро, хорошего дня и люблю вас всех», — написал Пашинян под своим постом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На ролике армянский лидер задумчиво сидит и слушает песню со строками: «Вновь поймем, что единственным смыслом была любовь».
Это уже второй музыкальный ролик премьер-министра за последние дни. До этого Пашинян выложил похожее видео, на котором сидит за столом под песню Земфиры (внесена Минюстом в реестр иноагентов) «Прости меня, моя любовь».
Ранее глава армянского правительства публиковал в социальных сетях видео с поздравлением жителей Еревана с Днем города. Пашинян регулярно ведет аккаунты в соцсетях и делится с подписчиками различным контентом, в частности, под музыкальное сопровождение популярных российских исполнителей.
