Умер политик Валерий Борщев
03 ноября 2025 в 14:14
Фото: © URA.RU
На 82-м году жизни скончался Валерий Борщев, известный политический деятель и разработчик законодательства об общественном контроле, положившего начало созданию системы общественных наблюдательных комиссий. Информацию о смерти подтвердила Ева Меркачева, являющаяся членом Совета по правам человека.
