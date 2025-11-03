Певец Akmal' в Донецке принял подарок в пакете с российским триколором
Акмаль принял от фанатки подарок в пакете в цветах российского флага
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press
Музыкант Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) во время концерта в Донецке получил от фанатки подарок в пакете в цветах российского флага. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Вот такие пакеты мне нравятся», — заметил певец, принимая подарок. Его слова приводит telegram-канал Shot.
Концерт прошел в центре славянской культуры 2 ноября. На выступление пришли более сотни поклонников. Во время концерта одна из зрительниц преподнесла Акмалю флаг ДНР в пакете с российским триколором.
Выступление состоялось после скандала в Казахстане. Как сообщал Shot, на концерте в Петропавловске 31 октября девушка передала певцу подарок в желто-синем пакете. Акмаль принял подарок, но вернул пакет, отшутившись, что ему не нравятся эти цвета. После этого в социальных сетях началась волна критики. В результате организаторы отменили пять концертов артиста в Казахстане.
При этом нашлись те, кто поддержали певца. Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что он имел право не принимать подарок от поклонницы. Она отметила, что поступок исполнителя свидетельствует о его добросовестности. Драпенко также осудила отмену концертов Akmal» в Казахстане: «это, конечно, минус отношениям Москвы и Астаны. Они у нас и так напрягаются», передает Postnews.
