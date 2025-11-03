Певец Akmal' в Донецке принял подарок в пакете с российским триколором

Акмаль принял от фанатки подарок в пакете в цветах российского флага Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Музыкант Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) во время концерта в Донецке получил от фанатки подарок в пакете в цветах российского флага. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Вот такие пакеты мне нравятся», — заметил певец, принимая подарок. Его слова приводит telegram-канал Shot.

Концерт прошел в центре славянской культуры 2 ноября. На выступление пришли более сотни поклонников. Во время концерта одна из зрительниц преподнесла Акмалю флаг ДНР в пакете с российским триколором.

Выступление состоялось после скандала в Казахстане. Как сообщал Shot, на концерте в Петропавловске 31 октября девушка передала певцу подарок в желто-синем пакете. Акмаль принял подарок, но вернул пакет, отшутившись, что ему не нравятся эти цвета. После этого в социальных сетях началась волна критики. В результате организаторы отменили пять концертов артиста в Казахстане.