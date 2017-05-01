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01 мая 2017
30 апреля 2017
22:02  01 мая 2017 0

Штаб Навального скачал с сайта «РЕН-ТВ» неразмытое видео с нападением на политика. ФОТО

На видео отчетливо видно лицо соучастника нападенияФото: скрин видео «РЕН-ТВ»

Избирательный штаб оппозиционера Алексея Навального извлек на сайте «РЕН-ТВ» неразмытую версию ролика с нападением на политика. Читатели уже опознали соучастника нападения.

Штаб Навального извлек из кода сайта «РЕН-ТВ» сразу четыре записи того, как политика обливают зеленкой. При этом роликах не замазаны лица нападавших. Ранее сам телеканал показал видео, на котором лица и нападавшего, и снимавшего происходящее на камеру были размыты, пишет «Новая Газета».

Глава штаба Навального Леонид Волков отметил — теперь «РЕН-ТВ» не сможет заявить, что видео им прислали уже с размытыми лицами анонимные гражданские корреспонденты. Также он попросил читателей помочь опознать соучастника нападения.

На его просьбу уже откликнулись. В снимавшем нападение на Навального человеке узнали активиста радикального движения SERB Алексея Кулакова. Сам Кулаков позже признался журналистам, что на ролике — именно он.

«Если честно, я туда просто поснимать на камеру приехал, — рассказывает Кулаков. — Мне позвонил человек, сказал, что что-то планируется на этом месте. Но когда я увидел, что там случилось… Я резко осуждаю это дело», — пояснил активист.

Екатерина Холкина
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