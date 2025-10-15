С 1 октября поисковые отряды ведут поиски семьи Усольцевых в лесах Кутурчинского Белогорья в Сибири, однако пока безуспешно. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина вместе с маленькой собакой породы корги пропали после похода к скале Буратинка 28 сентября. Единственная зацепка — сигнал мобильного телефона, который был зафиксирован 8 октября за пределами основной зоны поисков. Где именно искали семью, и где они могли быть — в материале URA.RU.
Минская петля
Семью Усольцевых в последний раз видели, когда они покидали территорию базы отдыха «ГеоСфера», куда прибыли поздно вечером в субботу, 27 сентября. В полдень следующего дня семья вышла на маршрут.
В воскресенье, когда начался позод, для туристов была организована выездная программа с опцией пройти Минскую петлю по желанию. Эта тропа, отличающаяся удобным рельефом и протяженностью всего в несколько километров, считается оптимальным выбором для семей с детьми и собаками небольшого роста. Более того, посещение Минской петли было в их изначальных планах: одна из пропавших — Ирина Усольцева — прямо об этом заявляла на видео перед тем как поехать на природу.
Скала Буратинка
По неизвестным причинам семья Усольцевых решила изменить первоначальный маршрут и направилась к скале Буратинка, путь к которой составляет от 10 до 15 километров и проходит по более сложной местности. Спасательные службы обнаружили их автомобиль у подножия горы с открытым багажником.
Внутри машины остались вещи, необходимые для похода, включая теплую одежду, однако документы Усольцевы взяли с собой. Уже через несколько часов после их выхода погодные условия резко ухудшились: начался снегопад, что значительно осложнило поисковые работы. Несмотря на прочесывание территории в 40 квадратных километров в районе скалы, спасателям не удалось обнаружить никаких следов пропавших.
Трасса «Кутурчин-Мина»
Сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева был обнаружен в неожиданном для поисковиков месте 8 октября, на седьмой день поисковой операции. Последний раз сигнал был зарегистрирован 28 сентября в 22:00 в районе асфальтированной трассы «Кутурчин–Мина», расположенной примерно в семи километрах от ближайшего населенного пункта.
Данный участок находится вблизи Минской петли, куда Усольцевы намеревались пойти изначально. По одной из версий, семья могла добраться до Кутурчинского Белогорья, а затем, по неустановленным причинам, направиться к Минской петле. Активная стадия поисковых мероприятий завершилась 12 октября.
