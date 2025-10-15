Обнаружен сигнал телефона: где именно потерялась семья Усольцевых. Карта

Поиск семьи Усольцевых приостановлен
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усольцевы должны были идти к скале Буратинка, но следы нашли в совсем другом месте
Усольцевы должны были идти к скале Буратинка, но следы нашли в совсем другом месте Фото:
новость из сюжета
Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

С 1 октября поисковые отряды ведут поиски семьи Усольцевых в лесах Кутурчинского Белогорья в Сибири, однако пока безуспешно. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина вместе с маленькой собакой породы корги пропали после похода к скале Буратинка 28 сентября. Единственная зацепка — сигнал мобильного телефона, который был зафиксирован 8 октября за пределами основной зоны поисков. Где именно искали семью, и где они могли быть — в материале URA.RU.

Место пропажи семьи Усольцевых
Место пропажи семьи Усольцевых
Фото:

Минская петля

Семью Усольцевых в последний раз видели, когда они покидали территорию базы отдыха «ГеоСфера», куда прибыли поздно вечером в субботу, 27 сентября. В полдень следующего дня семья вышла на маршрут.

В воскресенье, когда начался позод, для туристов была организована выездная программа с опцией пройти Минскую петлю по желанию. Эта тропа, отличающаяся удобным рельефом и протяженностью всего в несколько километров, считается оптимальным выбором для семей с детьми и собаками небольшого роста. Более того, посещение Минской петли было в их изначальных планах: одна из пропавших — Ирина Усольцева — прямо об этом заявляла на видео перед тем как поехать на природу.

Скала Буратинка

По неизвестным причинам семья Усольцевых решила изменить первоначальный маршрут и направилась к скале Буратинка, путь к которой составляет от 10 до 15 километров и проходит по более сложной местности. Спасательные службы обнаружили их автомобиль у подножия горы с открытым багажником.

Внутри машины остались вещи, необходимые для похода, включая теплую одежду, однако документы Усольцевы взяли с собой. Уже через несколько часов после их выхода погодные условия резко ухудшились: начался снегопад, что значительно осложнило поисковые работы. Несмотря на прочесывание территории в 40 квадратных километров в районе скалы, спасателям не удалось обнаружить никаких следов пропавших.

Трасса «Кутурчин-Мина»

Сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева был обнаружен в неожиданном для поисковиков месте 8 октября, на седьмой день поисковой операции. Последний раз сигнал был зарегистрирован 28 сентября в 22:00 в районе асфальтированной трассы «Кутурчин–Мина», расположенной примерно в семи километрах от ближайшего населенного пункта.

Данный участок находится вблизи Минской петли, куда Усольцевы намеревались пойти изначально. По одной из версий, семья могла добраться до Кутурчинского Белогорья, а затем, по неустановленным причинам, направиться к Минской петле. Активная стадия поисковых мероприятий завершилась 12 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 октября поисковые отряды ведут поиски семьи Усольцевых в лесах Кутурчинского Белогорья в Сибири, однако пока безуспешно. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина вместе с маленькой собакой породы корги пропали после похода к скале Буратинка 28 сентября. Единственная зацепка — сигнал мобильного телефона, который был зафиксирован 8 октября за пределами основной зоны поисков. Где именно искали семью, и где они могли быть — в материале URA.RU. Минская петля Семью Усольцевых в последний раз видели, когда они покидали территорию базы отдыха «ГеоСфера», куда прибыли поздно вечером в субботу, 27 сентября. В полдень следующего дня семья вышла на маршрут. В воскресенье, когда начался позод, для туристов была организована выездная программа с опцией пройти Минскую петлю по желанию. Эта тропа, отличающаяся удобным рельефом и протяженностью всего в несколько километров, считается оптимальным выбором для семей с детьми и собаками небольшого роста. Более того, посещение Минской петли было в их изначальных планах: одна из пропавших — Ирина Усольцева — прямо об этом заявляла на видео перед тем как поехать на природу. Скала Буратинка По неизвестным причинам семья Усольцевых решила изменить первоначальный маршрут и направилась к скале Буратинка, путь к которой составляет от 10 до 15 километров и проходит по более сложной местности. Спасательные службы обнаружили их автомобиль у подножия горы с открытым багажником. Внутри машины остались вещи, необходимые для похода, включая теплую одежду, однако документы Усольцевы взяли с собой. Уже через несколько часов после их выхода погодные условия резко ухудшились: начался снегопад, что значительно осложнило поисковые работы. Несмотря на прочесывание территории в 40 квадратных километров в районе скалы, спасателям не удалось обнаружить никаких следов пропавших. Трасса «Кутурчин-Мина» Сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева был обнаружен в неожиданном для поисковиков месте 8 октября, на седьмой день поисковой операции. Последний раз сигнал был зарегистрирован 28 сентября в 22:00 в районе асфальтированной трассы «Кутурчин–Мина», расположенной примерно в семи километрах от ближайшего населенного пункта. Данный участок находится вблизи Минской петли, куда Усольцевы намеревались пойти изначально. По одной из версий, семья могла добраться до Кутурчинского Белогорья, а затем, по неустановленным причинам, направиться к Минской петле. Активная стадия поисковых мероприятий завершилась 12 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...