Пранкеры не исключают, что могут разыграть Макрона

Известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) не исключают возможности проведения розыгрышей в отношении европейских политических деятелей, включая президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Кто знает, кто знает. Ну да, давайте посмотрим», — сказал Столяров в беседе с РИА Новости. Таким образом он ответил на вопрос о потенциальных звонках европейским лидерам. Кузнецов, в свою очередь, добавил, что «многое не исключено и никто не исключен».

Комментируя реакцию стран Евросоюза на состоявшийся телефонный разговор между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — пранкеры выразили мнение, что в настоящее время европейские политики не играют ключевой роли в мирных переговорах. Они отметили, что с точки зрения лидеров ЕС, переговоры — это не обсуждение, а фактически подписание капитуляции. Именно так они воспринимают процесс урегулирования украинского конфликта. Владимир Кузнецов добавил, что Москва не должна следовать указаниям Макрона, фон дер Ляйен и исполнять их требования.

Алексей Столяров, в свою очередь, отметил, что в текущих условиях европейские лидеры предпочитают воздерживаться от публичных заявлений, поскольку их роль в процессе значительно уступает позиции Дональда Трампа. Они сохраняют молчание, потому что сейчас именно американский президент определяет повестку переговоров.