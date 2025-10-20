Вован и Лексус не исключили, что Макрон попадет под их розыгрыш
Пранкеры не исключают, что могут разыграть Макрона
Фото: Официальный сайт Европарламента
Известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) не исключают возможности проведения розыгрышей в отношении европейских политических деятелей, включая президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
«Кто знает, кто знает. Ну да, давайте посмотрим», — сказал Столяров в беседе с РИА Новости. Таким образом он ответил на вопрос о потенциальных звонках европейским лидерам. Кузнецов, в свою очередь, добавил, что «многое не исключено и никто не исключен».
Комментируя реакцию стран Евросоюза на состоявшийся телефонный разговор между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — пранкеры выразили мнение, что в настоящее время европейские политики не играют ключевой роли в мирных переговорах. Они отметили, что с точки зрения лидеров ЕС, переговоры — это не обсуждение, а фактически подписание капитуляции. Именно так они воспринимают процесс урегулирования украинского конфликта. Владимир Кузнецов добавил, что Москва не должна следовать указаниям Макрона, фон дер Ляйен и исполнять их требования.
Алексей Столяров, в свою очередь, отметил, что в текущих условиях европейские лидеры предпочитают воздерживаться от публичных заявлений, поскольку их роль в процессе значительно уступает позиции Дональда Трампа. Они сохраняют молчание, потому что сейчас именно американский президент определяет повестку переговоров.
Ранее пранкеры под видом экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) позвонили бывшей руководительницы Агентства США по международному развитию (USAID) и экс-послу страны в ООН Саманте Пауэр. В ходе беседы обсуждалась профессиональная деятельность женщины после ухода с поста в USAID, а также вопросы предоставления финансовой помощи Киеву, финансирования государственных институтов и реализации программы децентрализации на Украине. По признанию Пауэр, начиная с 2022 года организация ежемесячно направляла на Киеву порядка 1,5 миллиарда долларов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.