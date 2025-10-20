В Турции сделали заявление о встрече президентов России, США и Украины
Турция ожидает встречи лидеров России, США и Украины
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Турции нет точной информации о возможной встрече президентов России, США и Украины на своей территории, однако страна ожидает это событие. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах.
«Конкретного процесса пока нет. Но мы продолжаем ждать», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что без переговоров на высшем уровне невозможно добиться результатов в урегулировании конфликта.
Российские дипломаты занимаются подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, контакты между лидерами уже состоялись, и процесс организации личных переговоров находится на продвинутой стадии. Подготовка к возможному саммиту идет по дипломатическим каналам, а также с привлечением внешнеполитических ведомств России и Венгрии.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.