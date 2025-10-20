Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

В Турции сделали заявление о встрече президентов России, США и Украины

В Турции ждут встречи президентов России, США и Украины
20 октября 2025 в 10:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Турция ожидает встречи лидеров России, США и Украины

Турция ожидает встречи лидеров России, США и Украины

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Турции нет точной информации о возможной встрече президентов России, США и Украины на своей территории, однако страна ожидает это событие. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах.

«Конкретного процесса пока нет. Но мы продолжаем ждать», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что без переговоров на высшем уровне невозможно добиться результатов в урегулировании конфликта.

Российские дипломаты занимаются подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, контакты между лидерами уже состоялись, и процесс организации личных переговоров находится на продвинутой стадии. Подготовка к возможному саммиту идет по дипломатическим каналам, а также с привлечением внешнеполитических ведомств России и Венгрии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал