В Турции сделали заявление о встрече президентов России, США и Украины

В Турции нет точной информации о возможной встрече президентов России, США и Украины на своей территории, однако страна ожидает это событие. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах.

«Конкретного процесса пока нет. Но мы продолжаем ждать», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что без переговоров на высшем уровне невозможно добиться результатов в урегулировании конфликта.