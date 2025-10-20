В Белгородской области в результате удара ВСУ погибли люди: карта СВО за 20 октября

ВСУ потеряли до 4,2 тыс. военных за неделю на Луганском направлении Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Два местных жителя погибли в селе Ясные Зори Белгородской области после сброса взрывных устройств с беспилотника на территорию местного сельхозпредприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В свою очередь, он выразил самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Еще один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был экстренно доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, где ему проводят срочную операцию.

Российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины на пяти направлениях фронта, включая Днепропетровское и Харьковское. Как сообщили в Минобороны РФ, расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», РСЗО «Торнадо-Г» и операторы дронов уничтожили несколько опорных пунктов и технику противника. Подробнее о продвижении ВС РФ на фронте рассказывает URA.RU.





Условные обозначения





Новости СВО по направлениям

Огнеметная система ВС РФ уничтожила опорный пункт ВСУ Фото: Илья Московец © URA.RU

Днепропетровское направление

Министерство обороны России сообщило, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. «Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А „Солнцепек“ группировки войск „Восток“ нанес огневое поражение по выявленному опорному пункту противника в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что воздушная разведка обнаружила на указанной позиции огневые точки и живую силу ВСУ. В результате точного попадания опорный пункт был полностью уничтожен, инженерные сооружения разрушены, а противник понес значительные потери в живой силе. Подчеркивается, что боевая работа расчета «Солнцепек» ослабила оборону противника на данном участке и создала благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки.

Запорожское направление

Дроны 58-й армии (группировка «Днепр») обнаружили и уничтожили места временного размещения украинских военных в Запорожской области. Ночью оператор разведывательного дрона «Зала» заметил, что в заброшенных домах находятся солдаты ВСУ, и сообщил об этом командованию, передает информацию Министерство обороны.

После уточнения целей по ним нанесли удар дроном-камикадзе «Куб-1», который сбросился сверху и точно попал в цель. В Минобороны также отметили, что подразделения БПЛА группировки «Днепр» постоянно ведут воздушную разведку, отслеживают перемещения противника, выявляют его огневые позиции, корректируют артиллерийские удары и наводят ударные дроны на цели.

Расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил опорный пункт ВСУ на Константиновском направлении. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Константиновское направление

Расчет РСЗО «Торнадо-Г» с дистанции свыше 15 км уничтожил опорный пункт ВСУ на Константиновском направлении. Разведчики с помощью дронов определили координаты опорного пункта и скопления личного состава противника. Получив эти данные, артиллеристы быстро заняли позицию, нанесли два залпа и поразили цель, сообщает Минобороны.

Отмечается, что автоматическая система наведения «Торнадо-Г» позволила сократить время на выполнение задачи и повысить безопасность расчета. В ведомстве также подчеркнули, что артиллерийский удар нанес противнику значительный урон в районе сосредоточения его сил и создал условия для продвижения российских штурмовых подразделений.

Харьковское направление

Минобороны РФ сообщило, что российский оператор FPV-дрона из группировки «Запад» уничтожил в Харьковской области американский бронетранспортер М113, принадлежащий ВСУ. Позицию замаскированной в лесу боевой машины обнаружили разведывательные дроны во время патрулирования. Выждав подходящий момент, оператор FPV-дрона из группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии нанес точный удар и уничтожил цель. В опубликованном Минобороны видео зафиксировано прямое попадание и последующее уничтожение бронетранспортера.

ВС РФ отбили четыре атаки противников в Сумской области, ВСУ отступили Фото: Илья Московец © URA.RU

Сумское направление

Четыре контратаки ВСУ в Сумской области — в районе Константиновки и Юнаковки — были отбиты, противник понес потери и отступил, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что три атаки в районе Константиновки провела 225-я отдельная штурмовая бригада, а еще одну — южнее Юнаковки — 47-я отдельная механизированная бригада. По его словам, все атаки были отражены огнем, и противник с потерями вернулся на исходные позиции.

Уничтожение опорных пунктов ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили до семи опорных пунктов ВСУ, получив их координаты из телефона убитого боевика. Об этом рассказал военный из группировки «Южная» с позывным «Мгновенный».

«Нашел у него телефон, где было множество отмеченных точек, где сидят их укрепления. Я передал информацию по радиостанции своему командиру, и они затем наблюдали и подтвердили, что противник действительно находился на этих позициях», — сообщил военнослужащий РИА Новости.

Потери ВСУ за неделю

За неделю боев на рубежах Луганской Народной Республики ВСУ и иностранные наемники потеряли около 4,2 тыс. человек. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на данные Минобороны РФ.