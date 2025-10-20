Как продвигаются поиски семьи Усольцевых: за выходные обследовали 11 км таежной местности и никого не нашли

Спасатели под Красноярском обследовали 11 км тайги в поисках семьи Усольцевых Фото: Telegram-канал «Профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края»

Спасатели под Красноярском обследовали 11 км тайги в поисках семьи Усольцевых (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь) и не нашли никаких новых зацепок. Об этом сообщили в краевом аварийно-спасательном формировании «Спасатель». Волонтер Семен (имя изменено) убежден, что если бы семья выжила в лесу, спустя три недели поисков спасатели бы увидели хоть какие-то следы пропавших людей.

Напомним, семья пропала в Партизанском районе Красноярского края 28 сентября во время туристического похода. Согласно одной из версий, с старшим Усольцевым мог произойти несчастный случай во время похода, в результате чего его супруга и дочь оказались не в состоянии самостоятельно выйти из леса и обратиться за помощью. По другой версии, семья могла попасть в расщелину. Также отмечается, что в данном районе были зафиксированы случаи появления волков и медведей. Тем не менее, за все время поисковых мероприятий никаких следов пропавших, кроме их автомобиля, обнаружено не было. Что известно о поисках семьи Усольцевых на 20 октября — в материале URA.RU.

Обследовано 11 километров лесной чащи

В окрестностях Красноярска специалисты аварийно-спасательного формирования «Спасатель» провели обследование горно-таежной зоны протяженностью 11 километров в рамках поисковой операции семьи Усольцевых. Информацию о ходе поисков предоставили в региональном аварийно-спасательном подразделении.

«11 кв. км горно-таежной местности и 7 км лесных дорог были обследованы вчера краевыми спасателями в районе поселка Кутурчин Партизанского района. Поиски пропавшей семьи результатов не дали», — говорится в сообщении.

Волонтер усомнился в нахождении Усольцевых в лесу

В настоящее время поиски семьи Усольцевых ведут профессиональные спасатели. Однако волонтер Семен (имя изменено), участвовавший в первой волне поисков, сообщил о странных деталях, хотя он не верит в версию побега семьи за границу.

«Следов пребывания их в тайге нет от слова „совсем“. Нет характерных поломанных веток, вообще ничего. Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток. И все равно ничего не нашли <…>. Мне кажется, с ними что-то случилось сразу в день пропажи, потому что следов нет. Не оставлять за собой следов можно, если уметь ходить по тайге. А Сергей был опытным человеком, на месяц в походы отправлялся. Но я все равно уверен, что они не сбежали», — отметил волонтер.













Результаты трехнедельных поисков

Ранее, 19 октября, поисковый отряд «ЛизаАлерт» Красноярского края в соцсети написал, что беспрецедентный поиск семьи Усольцевых стал серьезным испытанием. Волонтеры и спасатели целых 12 дней ведут поиски семьи в сложнейших условиях. От людей за это время поступило 225 звонков на горячую линию. Общая протяженность треков — 7360 км. В поисках участвуют 1556 человек.