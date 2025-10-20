Над четырьмя российскими регионами уничтожено семь БПЛА: карта атак беспилотников на 20 октября

ПВО отразила атаки дронов над четырьмя регионами России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За прошедшие сутки силами ПВО был успешно отражен массированный авиаудар семи беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Республики Крым были зафиксированы три беспилотных летательных аппарата, в то время как два БПЛА были обнаружены в воздушном пространстве Брянской области. По одному беспилотнику было замечено над Липецкой и Ульяновской областями, передает Минобороны. Подробнее об атаках БПЛА по регионам — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Ульяновская область

В Ульяновской области успешно предотвращена атака БПЛА на энергообъект. Инцидент произошел на подстанции в поселке Вешкайма, однако благодаря системе ПВО критических последствий удалось избежать. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, а электроснабжение всех населенных пунктов региона осуществляется в штатном режиме. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и специалисты.

На данный момент режим беспилотной опасности на территории Ульяновской области полностью снят. Ситуация в регионе стабилизирована, все службы продолжают работать в штатном режиме, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в telegram-канале.

Брянская область

Прошедшей ночью в небе над Брянской области российские системы ПВО сбили два вражеских беспилотника самолетного типа. Как сообщил губернатор области в своем telegram-канале, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На местах работают оперативные и экстренные службы, ситуация находится под контролем.

Ростовская область

Вечером 15 ноября силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на севере Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале, вражеский дрон был уничтожен в небе над Чертковским районом.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях на местности. Ситуация в районе находится под контролем, угрозы для жителей нет.

Воронежская область

В Воронежской области введен и затем отменен режим тревоги из-за атак беспилотников. Силами ПВО уничтожено 10 вражеских дронов, написал в соцсети губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В Кантемировском районе осколками сбитого БПЛА ранена женщина-водитель, которая сейчас госпитализирована. В другом районе взрывной волной повреждены окна в частном доме. Хотя непосредственная угроза в Воронеже, Нововоронеже и соседних районах уже снята, власти призывают жителей всей области сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Белгородская область

В Белгородской области произошла трагедия. В результате атаки беспилотника, сбросившего взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия в селе Ясные Зори, погибли двое местных жителей — мужчина и женщина. Они скончались на месте от полученных ранений.

Еще один мирный житель был ранен в ходе этого инцидента. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, пострадавшему мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги проводят операцию в городской больнице №2 Белгорода. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Пензенская область

В Пензенской области была введена комплексная система защиты от беспилотников. Сначала власти объявили о введении режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковер» над несколькими районами, что означало временные ограничения на использование воздушного пространства и приостановку авиаперелетов.

Для обеспечения безопасности населения также были введены временные ограничения на работу мобильного интернета. Жителям рекомендовали обращаться по телефону экстренных служб 112.

