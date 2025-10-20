Над четырьмя российскими регионами уничтожено семь БПЛА: карта атак беспилотников на 20 октября
ПВО отразила атаки дронов над четырьмя регионами России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За прошедшие сутки силами ПВО был успешно отражен массированный авиаудар семи беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Республики Крым были зафиксированы три беспилотных летательных аппарата, в то время как два БПЛА были обнаружены в воздушном пространстве Брянской области. По одному беспилотнику было замечено над Липецкой и Ульяновской областями, передает Минобороны. Подробнее об атаках БПЛА по регионам — в материале URA.RU.
Условные обозначения
Фото: URA.RU
Ульяновская область
В Ульяновской области успешно предотвращена атака БПЛА на энергообъект. Инцидент произошел на подстанции в поселке Вешкайма, однако благодаря системе ПВО критических последствий удалось избежать. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, а электроснабжение всех населенных пунктов региона осуществляется в штатном режиме. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и специалисты.
На данный момент режим беспилотной опасности на территории Ульяновской области полностью снят. Ситуация в регионе стабилизирована, все службы продолжают работать в штатном режиме, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в telegram-канале.
Брянская область
Прошедшей ночью в небе над Брянской области российские системы ПВО сбили два вражеских беспилотника самолетного типа. Как сообщил губернатор области в своем telegram-канале, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На местах работают оперативные и экстренные службы, ситуация находится под контролем.
Ростовская область
Вечером 15 ноября силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на севере Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале, вражеский дрон был уничтожен в небе над Чертковским районом.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях на местности. Ситуация в районе находится под контролем, угрозы для жителей нет.
Воронежская область
В Воронежской области введен и затем отменен режим тревоги из-за атак беспилотников. Силами ПВО уничтожено 10 вражеских дронов, написал в соцсети губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В Кантемировском районе осколками сбитого БПЛА ранена женщина-водитель, которая сейчас госпитализирована. В другом районе взрывной волной повреждены окна в частном доме. Хотя непосредственная угроза в Воронеже, Нововоронеже и соседних районах уже снята, власти призывают жителей всей области сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.
Белгородская область
В Белгородской области произошла трагедия. В результате атаки беспилотника, сбросившего взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия в селе Ясные Зори, погибли двое местных жителей — мужчина и женщина. Они скончались на месте от полученных ранений.
Еще один мирный житель был ранен в ходе этого инцидента. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, пострадавшему мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги проводят операцию в городской больнице №2 Белгорода. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
Пензенская область
В Пензенской области была введена комплексная система защиты от беспилотников. Сначала власти объявили о введении режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковер» над несколькими районами, что означало временные ограничения на использование воздушного пространства и приостановку авиаперелетов.
Для обеспечения безопасности населения также были введены временные ограничения на работу мобильного интернета. Жителям рекомендовали обращаться по телефону экстренных служб 112.
Позднее власти сообщили об отмене сначала плана «Ковер» с восстановлением авиасообщения, а затем и полной отмене режима «Беспилотная опасность» на всей территории области. Все ограничения сняты, ситуация нормализовалась, об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем telegram-канале.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.