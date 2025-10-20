Украинский телефон помог ВС РФ ликвидировать опорные пункты ВСУ

Бойцы ВС РФ с помощью телефона одного из военных противника вычислили координаты укрепрайонов ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные уничтожили до семи укрепленных позиций украинских подразделений, используя координаты, обнаруженные на мобильном телефоне ранее ликвидированного боевика. Об этом рассказал стрелок из состава группировки войск «Южная» с позывным «Мгновенный».

«Нашел у него телефон, где было множество отмеченных точек, где сидят их укрепления. Я передал информацию по радиостанции своему командиру, и они затем наблюдали и подтвердили, что противник действительно находился на этих позициях», — сообщил военнослужащий. Его слова приводит РИА Новости.