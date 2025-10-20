Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Украинский телефон помог ВС РФ ликвидировать опорные пункты ВСУ

20 октября 2025 в 11:04
Бойцы ВС РФ с помощью телефона одного из военных противника вычислили координаты укрепрайонов ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные уничтожили до семи укрепленных позиций украинских подразделений, используя координаты, обнаруженные на мобильном телефоне ранее ликвидированного боевика. Об этом рассказал стрелок из состава группировки войск «Южная» с позывным «Мгновенный».

«Нашел у него телефон, где было множество отмеченных точек, где сидят их укрепления. Я передал информацию по радиостанции своему командиру, и они затем наблюдали и подтвердили, что противник действительно находился на этих позициях», — сообщил военнослужащий. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил боец с позывным «Мгновенный», эти сведения позволили российской артиллерии уничтожить порядка шести–семи укрепленных позиций вместе с находившимися там украинскими военными. Кроме того, ранее этот же российский боец на протяжении полутора месяцев в одиночку удерживал занятый блиндаж, находившийся в тылу противника. За этот период, по его словам, ему удалось ликвидировать 25 украинских военных и ранить еще 13. Операция проходила в начале сентября.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

