Украинский телефон помог ВС РФ ликвидировать опорные пункты ВСУ
Бойцы ВС РФ с помощью телефона одного из военных противника вычислили координаты укрепрайонов ВСУ
Российские военные уничтожили до семи укрепленных позиций украинских подразделений, используя координаты, обнаруженные на мобильном телефоне ранее ликвидированного боевика. Об этом рассказал стрелок из состава группировки войск «Южная» с позывным «Мгновенный».
«Нашел у него телефон, где было множество отмеченных точек, где сидят их укрепления. Я передал информацию по радиостанции своему командиру, и они затем наблюдали и подтвердили, что противник действительно находился на этих позициях», — сообщил военнослужащий. Его слова приводит РИА Новости.
Как отметил боец с позывным «Мгновенный», эти сведения позволили российской артиллерии уничтожить порядка шести–семи укрепленных позиций вместе с находившимися там украинскими военными. Кроме того, ранее этот же российский боец на протяжении полутора месяцев в одиночку удерживал занятый блиндаж, находившийся в тылу противника. За этот период, по его словам, ему удалось ликвидировать 25 украинских военных и ранить еще 13. Операция проходила в начале сентября.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
