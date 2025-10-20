Логотип РИА URA.RU
Скелет пожилой женщины нашли около детсада в Петербурге

Останки женщины обнаружены в Кировском районе Петербурга
20 октября 2025 в 11:24
Полиция ищет личность женщины по останкам у детского сада в Петербурге

Фото: Илья Московец © URA.RU

Скелетированные останки неизвестной женщины обнаружили в воскресенье в Кировском районе Санкт-Петербурга. Жуткую находку сделали на проспекте Народного Ополчения, недалеко от детского сада.

«Сообщение об останках поступило в полицию около 15:00. Кости и одежда лежали в канаве рядом с домом 177», — передает информацию «Фонтанка.ру».

По предварительным данным, погибшей было около 60-70 лет. Найденное отправлено на экспертизу. Полиция устанавливает личность женщины и обстоятельства ее смерти.

