Скелет пожилой женщины нашли около детсада в Петербурге
Полиция ищет личность женщины по останкам у детского сада в Петербурге
Фото: Илья Московец © URA.RU
Скелетированные останки неизвестной женщины обнаружили в воскресенье в Кировском районе Санкт-Петербурга. Жуткую находку сделали на проспекте Народного Ополчения, недалеко от детского сада.
«Сообщение об останках поступило в полицию около 15:00. Кости и одежда лежали в канаве рядом с домом 177», — передает информацию «Фонтанка.ру».
По предварительным данным, погибшей было около 60-70 лет. Найденное отправлено на экспертизу. Полиция устанавливает личность женщины и обстоятельства ее смерти.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.