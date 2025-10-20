Shot: маньяк Москвин хранил тела девочек из-за желания иметь дочь

Москвин рассказал, что выкапывал из могил тела девочек, потому что очень хотел собственную дочь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ноябре 2025 года Анатолий Москвин, известный как «маньяк-кукольник», может быть выписан из психиатрической больницы. Telegram-канал Shot показал интервью, в котором некрополист откровенно рассказывает о мотивах коллекционирования тел умерших девочек. Видеозапись была сделана примерно год назад другим пациентом лечебного учреждения — единственным другом и соседом Москвина по палате.

На кадрах Москвин, находящийся тогда в удовлетворительном состоянии, признается, что начал извлекать из могил тела малолетних девочек и приносить их домой из-за сильного желания иметь дочь. По его словам, мумифицированных «кукол» он воспринимал как собственных детей, с которыми разговаривал и пытался воспитывать.

«Меня зовут Толик Москвин, я житель Нижнего Новгорода, 1966 года рождения. Вот уже в больнице 10,5 лет лежу, скоро меня выпустят отсюда. Рассчитываю, что меня перевезут в интернат, а потом меня оттуда заберет невеста. Да, у меня была коллекция девочек, коллекция кукол, коллекция одежды. Споткнулся я по жизни, очень хотел. <...> Мне очень хотелось бы, чтобы дети больше не умирали, а мертвые воскресли», — передает telegram-канала слова Москвина из интервью.

В течение последнего года состояние здоровья Москвина значительно ухудшилось. На данный момент у него наблюдаются серьезные трудности с передвижением и замедленная речь. В связи с этим планируется завершение его принудительного лечения с последующим переводом в психоневрологический интернат для амбулаторного наблюдения. При наличии официального опекуна из числа родственников Анатолию Москвину могут разрешить покидать территорию интерната в сопровождении.