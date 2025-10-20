Сериал про Жириновского, в котором появится Кологривый, рискует не выйти в свет
Биографический фильм о Жириновском планировали начать снимать еще в 2024-м
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Сериал о Владимире Жириновском якобы может не выйти на экраны в 2026 году. Информация об этом появилась в СМИ.
«Сериал о Владимире Жириновском, в котором, по слухам, должен был сыграть Никита Кологривый, не вошел в список первых основных мероприятий плана ЛДПР по празднованию 80-летия со дня рождения политика в 2026 году», — пишет RTVI. Отмечается, что сейчас в плане ЛДПР якобы 12 пунктов. Среди них издание называет выставку в «Манеже», открытие музея Жириновского в Москве. Портал утверждает, что списке нет анонсированного в 2024 году сериала о политике, который, по слухам, должен был снимать режиссер Александр Баранов.
В мае 2024-гол лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что Первый канал приступит к созданию биографического фильма об основателе партии Владимире Жириновском. Тогда сообщалось, что актер Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана», может сыграть Жириновского в новой картине.
