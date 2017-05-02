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11:54  02 мая 2017 0

Дело об аварии с погибшими детьми в ХМАО направлено в суд. Новые подробности громкой трагедии

Адресники. Ханты-Мансийск, прокуратура, прокуратура хмао
Расследование уголовного дела о страшной аварии под Ханты-Мансийском завершилосьФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об аварии под Ханты-Мансийском, в которой погибли 12 человек. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

На скамье подсудимых окажутся водитель грузовика Раиль Саитханов, представитель владельца автобуса, в котором перевозили детей, Александр Сидорук, водитель автобуса Марат Зайнуллин и бывший директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц», «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительном сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц», «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц».

По версии следствия, 4 декабря 2016 года возле Ханты-Мансийска водитель Раис Саитханов, управляя грузовым тягачом с полуприцепом, на котором находился крупногабаритный груз, допустил столкновение с автобусом под управлением Марата Зайнуллина, в котором перевозились юные спортсмены из Нефтеюганска.

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После столкновения автобус выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со вторым грузовым автомобилем. В результате происшествия погибли 12 человек, из них 10 несовершеннолетних. Еще 13 человек серьезно пострадали. Позднее выяснилось, что Саитханов был лишен прав за полгода до трагедии.

В ходе следствия выяснилось, что Александр Сидорук и Марат Зайнуллин перевозили детей в автобусе с ненадлежащим техническим состоянием — не работал спидометр, на заднюю ось автобуса были установлены шины с различным рисунком протектора, частично отсутствовали либо не были работоспособны ремни безопасности.

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» Ирина Тарасова, воспитанники которой находились в автобусе, не обеспечила подготовку необходимых документов. Она также не выполнила действия, обязательные при перевозке групп детей. В отношении Саитханова, Сидорука и Зайнуллина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Тарасова находится под домашним арестом. Как ранее сообщало «URA.RU», по версии адвоката потерпевших, в деле еще могут появиться новые фигуранты.

Уголовное дело будет рассматривать Ханты-Мансийский районный суд. Авария, напомним, вызвала широкий резонанс. На церемонию прощания с погибшими детьми в Нефтеюганске пришли порядка 50 тыс. человек.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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