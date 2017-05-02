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11:42  02 мая 2017 1

Численность населения Екатеринбурга превысила отметку в 1,5 млн человек

Акция Обнять пруд - 2. Екатеринбург, плотинка, екатеринбург, достопримечательности екатеринбурга
Екатеринбург стал полуторамиллионникомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Численность населения Екатеринбурга превысила отметку в полтора миллиона человек. По данным «Муниципального регистра населения», на 1 мая 2017 года в столице Урала проживает 1,501 млн граждан, хотя еще месяц назад, 1 апреля, этот показатель составлял 1,498 млн.

Самым населенным районом города стал Орджоникидзевский. В нем проживает пятая часть (20%) населения. За ним идет Чкаловский (17%), Верх-Исетский и Кировский (15%), Ленинский (14%), Октябрьский (10%) и Железнодорожный (9%).

Что касается распределения по полу, то за последний год, согласно статистике, соотношение не изменилось: доля мужчин составляет 44%, женщин — 56%.

Сергей Демин
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