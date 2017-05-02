16:25 02 мая 2017 0

Так выглядела демонстрация в Нижней Туре Фото: из почтовой рассылки Общественной палаты Нижнетуринского городского округа

Прошедшие 1 мая праздничные общественные мероприятия стали поводом для новых конфликтов между главами свердловских муниципалитетов и оппозиционных им политиков.

Как стало известно «URA.RU», наибольшие споры вызвали итоги шествия в Нижней Туре. Его участники несли транспаранты с лозунгами в поддержку временно исполняющего обязанности губернатора области Евгения Куйвашева. Рядом с ними представители городской промышленности держали плакаты «За Сергея Мерзлякова».

Врио главы города Сергей Мерзляков — один из кандидатов на пост мэра. Он участвует в выборах главы Нижней Туры во второй раз. На первых выборах в марте 2017 года его поддержало менее половины депутатов гордумы. Итоги голосования были признаны несостоявшимися. Следующее голосование намечено на июнь.

Ситуация осложняется тем, что областные власти официально поддержали другого кандидата на мэрский пост — Алексея Стасенка. Сторонники последнего посчитали рекламу Мерзлякова необоснованной и политически неуместной.

Представители Мерзлякова, в свою очередь, уверены, что большая часть горожан против избрания Стасенка на пост мэра. В доказательство этому они прислали в редакцию подписанное 32 известными жителями города открытое письмо, в котором говорится о нежелательности этого шага.

Так выглядела демонстрация в Верхней Салде

Не менее странная ситуация сложилась в Верхней Салде, где из всех партий на шествие вышли только представители ЛДПР. В частности, не стали формировать собственную колонну местные единороссы. Оппозиционеры расценили такое решение как слабость местной ячейки «Единой России» накануне выборов в муниципальную Думу. Но в администрации Верхней Салды не видят оснований для такого вывода: «1 Мая — профсоюзный, внепартийный праздник, и единороссы вышли на него как обычные горожане».