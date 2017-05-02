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02 мая 2017
16:00  02 мая 2017 1

В Сети осудили мать, которая лечит рану сына перцем чили, подорожником и энергией солнца. ФОТО

Ребенка лечат нетрадиционными методамиФото: Instagram/mamocka_natocka/

В соцсетях активно обсуждаются методы лечения, которые применяет 44-летняя мать четверых детей из России Наталья.

На днях младший сын женщины упал с лестницы, ударившись головой об ограду клумбы. У малыша оказалась сильно рассечена голова. Для того, чтобы рана быстрее заросла, мать использовала молотый красный перец, подорожник и энергию солнца.

«Как всегда, в доме есть молотый красный перец (желательно чили), сыплем на края раны, останавливаем кровь, края срастаются идеально», — пишет женщина в своем аккаунте в Instagram.

Поверх перца Наталья наложила измельченный лист подорожника, при этом не промывая рану. Через три дня мать ребенка выложила его фото, хвастаясь тем, как хорошо зарастает рана. Женщина добавила, что теперь малышу нужна энергия солнца и горный воздух. Вместе с сыновьями женщина живет в одной из сербских деревень. Многие пользователи соцсетей негативно отнеслись к методам лечения Натальи.

Сложную травму мать лечить народными средствами
Фото: Instagram/mamocka_natocka/
После такого лечения у малыша останется большой рубец на всю жизнь
Фото: Instagram/mamocka_natocka/

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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