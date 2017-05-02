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17:00  02 мая 2017 0

Бывший мэр в ХМАО бесплатно раздавал квартиры. Возбуждено уголовное дело

Ханты-Мансийск, прокуратура
Прокуратура нашла новые преступные факты в деятельности бывшего мэра ПокачейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывший глава города Покачи Раян Халиллулин стал фигурантом нового уголовного дела. Экс-мэр обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Сотрудники ведомства провели проверку, в ходе которой было установлено, что бывший глава города Покачи Раян Халиуллин, используя свои должностные полномочия и нарушая закон, единолично принял решение о передаче в собственность гражданам 11 муниципальных служебных квартир. Его действия нанесли ущерб бюджету города на сумму свыше 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления».

Это уже второе уголовное дело в отношении бывшего мэра Покачей, возбужденное по материалам прокурорской проверки. В октябре 2016 года сотрудники ведомства выяснили, что Раян Халиуллин незаконно приватизировал муниципальную двухкомнатную квартиру, которую решил передать родственнику одного из должностных лиц.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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