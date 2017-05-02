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02 мая 2017
18:14  02 мая 2017 1

«Страшно». Собчак заявила, что китайская культура всех «поглотит и не подавится»

Китайская цивилизация впечатлила Ксению СобчакФото: Instagram Ксении Собчак

Ксения Собчак поделилась с аудиторий Instagram впечатлениями от своего визита в Китай. Российская телеведущая ужаснулась перспективе китайского захвата мира в будущем, а также поиздевалась над технической безграмотностью местного населения.

«Китай произвел сильнейшее впечатление. Пока мы сремся с Западным Миром за Крым и прочую ДНР, прямо под боком находится страна, которой вообще на нас на всех плевать. Истинный лик равнодушия к нашей европейской цивилизации, нашим культурным установкам и нашим жизням. Здесь все топчут, не уступают места, сморкаются на улицу и даже в главных музеях страны типо Запретного Города ни одной надписи на английском», — сообщила телеведущая своим подписчикам в Instagram.

«Пекин понравился, но страшно, — призналась телеведущая. — Древняя пассионарная культура, которая нас просто поглотит и не подавится. Второй раз в Пекин без причины или работы я вряд ли поеду, то есть это не тот город, куда хочется возвращаться вновь и вновь, но провинции и Шанхай еще надо посетить обязательно».

Помимо этого, Собчак заявила, что Дональд Трамп в сравнении с любым китайцем для нее «роднее матери», а единственная причина, по которой китайская экспансия еще не добралась до Европы, — это неумение китайцев быстро упаковать чемоданы для путешествий или простроить маршрут из трех точек на карте.

Ксения Собчак находится в Китае вместе со своим мужем, актером Максимом Виторганом. Пара отправилась в отпуск в Пекин, оставив новорожденного сына бабушке, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
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