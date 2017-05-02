{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 62,15
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
01 мая 2017
29 апреля 2017
28 апреля 2017
Главные новости ЯНАО
19:39  02 мая 2017 0

В Гыде дом затопило фекалиями из школы-интерната

Совещание у Губернатора. Курган, люк, откачка канализации, шланг, ноги в сапогах
Квартиры на первом этаже затоплены сточными водамиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В селе Гыда жители жалуются на затопление общежития фекалиями. Как рассказали «URA.RU» жильцы дома по адресу 40 лет Победы, 9, пострадали все, кто живет на первом этаже.

«Это общежитие. Весь первый этаж затоплен — на полу уровень сточных вод достигает 6 см. 27 апреля 2017 года предпринималась попытка откачивать сточные воды из-под дома. Откачали пять машин, вода из комнат ушла, но ненадолго, 28 апреля, в вечернее время, вода снова начала поступать в комнаты. Откачивать не хотят, говорят, большие объемы сточных вод», — объяснили обратившиеся в редакцию жители. Они добавили, что дома приходится ходить в обуви, вся мебель уже испорчена, кроме того, в помещениях стоит неприятный запах.

«Нам пояснили, что проблема возникла из-за интерната. Он расположен выше. Там септики то ли переполнены, то ли нарушены. В итоге все канализационные воды льются к нам под дом. Должны быть отводящие трубы. Но, как мы поняли, они тоже не функционируют должным образом и вода не отводится. В нашем доме септиков вообще нет — все сточные воды традиционно текут под дом», — пояснили жильцы.

Получить комментарий от администрации села Гыда по данной ситуации пока не удалось.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров