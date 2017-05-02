20:24 02 мая 2017 9

Производители изделий увидели в памятных табличках угрозу для культурного кода Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Екатеринбургская компания по обработке металла отказалась изготовить мемориальные знаки в память о жертвах политических репрессий, увидев в этом хитрые промыслы Госдепа. Организация гордо написала о своем решении на собственном сайте, теперь сообщение бурно обсуждают в социальных сетях.

В новости на сайте компании Metaloperator говорится, что ранее к ним обратился заказчик с просьбой изготовить пластины из нержавеющей стали с данными реабилитированных жертв политических репрессий. Эти таблички планировалось установить на дома, где проживали погибшие. В компании сначала приняли заказ, но, разобравшись, гордо от него отказались.

«Мы не хотим участвовать в искажении исторических фактов и бить по собственной истории, которая, несомненно, является частью нашего культурного кода», — сказано в заявлении компании. Авторы текста добавили, что таблички планировала установить НКО «Последний адрес» с иностранным финансированием при поддержке НКО «Мемориал», «Музей ГУЛАГа», «Эхо Москвы» и Ельцин Центра. Здесь же отмечается, что такие пластины могут храниться в течение 5000 лет.

«Такие глубокие раны мы наносить нашему государству на английские деньги не намерены. Нам известна их концепция по уравниванию Гитлера со Сталиным, ГУЛАГА с нацистскими лагерями смерти со всеми вытекающими отсюда последствиями: преступное государство СССР, несправедливо избежавшее осуждения и наказания, должно предстать перед судом человечества. Надо ли напоминать, что Россия есть правопреемник СССР? Не пройдет! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — заключили в компании.

Запись на сайте Metaloperator появилась еще в 2016 году, однако нашла своего читателя только сейчас. Заявление патриотичного производителя вызвало бурю негодования в социальных сетях. Известный екатеринбургский уличный художник Слава PTRK написал на своей странице в Facebook:

«То есть люди не просто отказались помочь увековечить память невинно убитых людей, которые были уничтожены советской властью, а позже реабилитированы. Они еще и горделивый пост на сайте своей коммерческой (!) компании написали. Мол, вот, не стали делать „Мемориалу“ таблички про политзаключенных, Госдеп не пройдет! Запомните этих „героев“ в лицо и не обращайтесь, пожалуйста, к ним никогда».

«Там весь текст за гранью. Главное — гордо отчитались. Или им кто-то подсказал, что пиариться на „патриотизме“ — здорово. Как они красиво в материал вклеили информацию о качестве продукции. Орлы», — поддержала в комментариях художника его подписчица Екатерина.

В компании Metaloperator «URA.RU» заявили, что это сообщение полностью отражает их позицию относительно репрессированных граждан.

«Срок службы этих табличек очень долгий, несоразмерно так увековечивать память о расстрелянных гражданах, потому что до сих пор остается под вопросом, невинны они или нет. За 27 лет, с 1926 года по 1953 год, было арестовано 640 тысяч человек. Например, в США сейчас сидит в десять раз больше. Никто же их память не увековечивает», — сказал «URA.RU» менеджер компании Алексей Самохвалов, отметив, что историю он хорошо помнит по урокам в советской школе.

НКО «Мемориал» оперирует другими цифрами относительно жертв политических репрессий. На сайте организации говорится, что под действие закона о реабилитации попадают около 12 миллионов человек на территории бывшего СССР: «Из них от 3 до 4,5 миллионов человек были высланы в рамках кампании по раскулачиванию, жертвами депортаций по национальному признаку стали около 2,5 миллионов человек, от 5 до 5,5 млн человек были арестованы по политическим мотивам (около миллиона были расстреляны, из них 725 тысяч — в годы Большого террора)».