22:54 02 мая 2017 0

"Урал" сыграл исторический матч в Сочи Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный клуб «Урал» проиграл в финале Кубка России. В историческом матче против московского «Локомотива» свердловская команда уступила со счетом 2:0. Под конец встречи футболисты устроили массовую драку на поле.

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Кроме примерно 25 тысяч зрителей с трибун за игрой следили врио губернатора Евгений Куйвашев, члены свердловского правительства и представители власти Екатеринбурга.

На 76-й минуте после затянувшейся атаки у ворот «Урала» полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов воспользовался суматохой и издали мощно пробил мимо вратаря свердловчан Николая Заболотного — 1:0. Сразу после этого на поле прорвалось несколько болельщиков «Локомотива», чтобы поздравить футболистов, но обстановку удалось быстро успокоить.

Футболисты «Урала» кинулись отыгрываться, и за оставшееся время создали едва ли не больше моментов, чем за весь матч. Восходящая звезда «шмелей» нападающий Владимир Ильин после быстрого прохода попал в штангу. Точку в матче поставил игрок «Локомотива» Алексей Миранчук шикарным сольным проходом на 90-й минуте, увеличив преимущество москвичей и лишив надежды болельщиков «Урала» — 2:0

Уже в добавленное время у игроков команд сдали нервы и на поле началась драка. Капитан «Урала» Артем Фидлер сначала пободался с полузащитником «Локомотива» Мануэлем Фернандешем, в потасовку ввязался нападающий москвичей Ари. Разъяренный президент «Урала» Григорий Иванов кричал так громко из тренерской зоны, что его, судя по всему, было слышно далеко за пределами поля.

После драки судья удалил сразу четырех игроков (по двое из команды) и дал финальный свисток. Счастливые москвичи праздновали взятие Кубка, грустные уральцы довольствовались вторым местом.

Для «Урала» это был первый в истории финал Кубка России. По пути к нему свердловчане одержали громкую победу над «Краснодаром», отыгравшись со счета 0:3, и победу над «Рубином (2:1). До этого лучшим достижением команды было попадание в полуфинал турнира в 2008 году.