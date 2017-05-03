{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 62,15
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
02 мая 2017
23:33  02 мая 2017 1

Ученые научились делать бензин из воздуха

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., медицина, пробирки, химия, наука
Открытие китайских химиков поможет решить проблему исчерпания полезных ископаемыхФото: Pixabay

Китайские ученые разработали уникальный катализатор на основе наночастиц, при помощи которого можно будет производить бензин из воздуха. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Согласно результатам работы специалистов Института химической физики в Даляне, новый катализатор функционирует на базе наночастиц железа. При этом он не только преобразовывает углекислоту в углеводороды, но и способен работать около 1000 часов.

При этом отмечается, что процесс крайне продуктивен: 96 процентов углекислого газа превращается в аналог бензина, и лишь 4 процента отводится на метан, уточняет Nation News.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров