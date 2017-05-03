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01:16  03 мая 2017 0

В Сургуте на ребенка упали школьные ворота

Скорая помощь, мигалка, скорая помощь
В ХМАО-Югре - ЧП с участием ребенкаФото: depositphotos.com

В Сургуте на территории общеобразовательной школы № 15 на ребенка упали школьные ворота. Несовершенолетний получил травмы и с сотрясением мозга был доставлен в Сургутскую травматологическую больницу. Об этом сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры.

«Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов в связи с происшествием поручил главе Сургуте провести проверку в отношении работников муниципального учреждения, ответственных за обеспечение безопасности на территории школы и состояние спортивных объектов», — сказано в сообщении ведомства.

Власти региона поручили всем руководителям муниципалитетов провести комплексные проверки состояния спортивных объектов на территории школ, взять вопросы безопасности под личный контроль.

Эльдар Булатов
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