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03 мая 2017
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30 апреля 2017
12:21  03 мая 2017 0

В Югре автобус протащил по асфальту ребенка. Водитель не услышал криков девочки

Тюмень. Городские автобусы, автобус, общественный транспорт
Водитель автобуса протащил по асфальту девочку, не услышав ее крики о помощиФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Сургуте автобус протащил по асфальту ребенка, зацепившегося школьным рюкзаком за двери. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Инцидент на проспекте Набережный произошел еще 28 апреля, однако известно о происшествии стало лишь сейчас. Полицейские ведут проверку по данному факту.

«Водитель автобуса Scania не убедился, что все пассажиры вышли и закрыл двери, рюкзак 12-летней девочки остался внутри и ее протащило по асфальту. Ребенок получила травмы коленей и предплечий, и была госпитализирована», — рассказала «URA.RU» начальник пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Автобус выполнял перевозку людей по маршруту №47. В соцсетях очевидцы пишут, что ребенок кричал и звал на помощь, однако в салоне автобуса его не слышали, а освободиться девочка смогла только на следующей остановке.

Известно, что водитель имеет большой стаж управления пассажирским транспортом. У него не было серьезных нарушений, а все штрафы он оплачивал вовремя. Ведется проверка, процессуальное решение пока не принято.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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