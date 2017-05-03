12:24 03 мая 2017 0

Экс-глава Сосновского района Владимир Котов оставил после себя наследство, ставшее поводом для уголовных дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении пока неустановленных должностных лиц администрации Сосновского района возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при выделении жилья для детей-сирот по ч. 1, ст. 286 УК РФ возбуждено. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в СК РФ по Челябинской области.

Речь идет о квартире для сироты в поселке Полетаево площадью в 29 кв. метров. Квартира располагалась в доме с приусадебным участком, ее стоимость составила 600 тыс. рублей. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации района при подписании муниципального контракта признал техническое состояние квартиры удовлетворительным. Но юноша-сирота отказался вселяться, заявив, что жилье непригодно. Районом руководил тогда Владимир Котов.

При повторном обследовании выяснилось, что претензии обоснованы — штукатурка осыпается, стены в трещинах, полы сломаны, разрушены надворные постройки. Сам юноша успел попасть под суд, в квартире некоторое время проживала его сестра, но и она выехала. Жилье предлагали и другим сиротам, состоящим на учете. Но молодые люди не хотели въезжать в полуразрушенные комнаты. Квартира «зависла» на балансе муниципалитета, на что обратили внимание во время ревизии, проведенной Контрольно-счетной палатой региона в ноябре 2016 года. Палатой тогда руководил Сергей Комяков.

В декабре в районе сменилось руководство. Главой стал бывший первый замминистра сельского хозяйства региона Евгений Ваганов. К тому времени итоги ревизии КСП поступили в правоохранительные органы. В главном управлении по экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по региону начали доследственную проверку.

14 февраля силовики провели выемку документов в администрации района. Это совпало со временем проведения межмуниципального семинара КСП для глав. Ревизоры палаты, а ведомством уже руководил Алексей Лошкин, провели экспертизу квартиры в Полетаево и подтвердили, что жилье изначально было непригодным, это и легло в основу уголовного дела. Хотя чиновники пытались утверждать, что квартиру «порушили» временные жильцы.

Ранее по итогам ревизии КСП, проведенной в Сосновском районе, было возбуждено уголовное дело по махинациям с землями коттеджного поселка Лесной остров. Район граничит с Челябинском, привлекателен для малоэтажного строительства и поэтому имеет неофициальный статус «южноуральской Рублевки».

Нарушения с выделением жилья для детей сирот стали поводом для возбуждения уголовных дел в Чесменском и Верхнеуральском районах. В Кунашакском районе экс-начальник управления имущественных и земельных отношений Рустам Сатыбалдин отделался условным сроком.