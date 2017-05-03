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03 мая 2017
Главные новости Москвы
13:01  03 мая 2017 1

Совместный иск «Башнефти» и «Роснефти» обвалил акции АФК «Система»

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, евтушенков владимир
На компанию Владимира Евтушенкова снова подали в судФото: Владимир Андреев © URA.RU

Акции российского холдинга АФК «Система» снизились на торгах на 25%, до 16,62 рублей за штуку. Аналитики утверждают, что обвал акций связан с подачей иска «Роснефти» и «Башнефти» к компании на 106,6 млрд рублей.

По данным Московской биржи, к началу торгов (после 10 часов утра по московскому времени) падение акций замедлилось до 19%. Сейчас бумаги компании продаются по 18 рублей за штуку, уточняет «Национальная служба новостей».

2 мая, стало известно, что нефтяная компания «Роснефть» и перешедшая под ее контроль «Башнефть» подали на «Систему» в суд, требуя взыскать с нее 106,6 млрд рублей. Как пояснил РБК представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, речь идет об организационно-финансовых манипуляциях, которые привели к обесценению актива на указанную сумму.

В январе прошлого года после продолжительного расследования в отношении акционера и главы совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова было прекращено уголовное дело. Следователи не нашли состава преступления в покупке бизнесменом акций «Башнефти».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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