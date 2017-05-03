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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:07  03 мая 2017 0

ЦВО ответил на претензии жителей Екатеринбурга о перекрытии центра города из-за парада

Перекрытие проспекта Ленина для прохождения колонны военной техники. Репетиция Парада Победы. Екатеринбург, военная техника, парад победы, репетиция парада, оцепление, перекрытие улиц, дпс
В дни репетиции парада Победы центральные улицы Екатеринбурга начинают перекрывать уже в восьмом часу вечераФото: Александр Мамаев © URA.RU

Негодование жителей Екатеринбурга ранним перекрытием центральных улиц для репетиции парада Победы стали новостью для командования Центрального военного округа. Начальник пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин сообщил «URA.RU», что в военную структуру ранее не поступало ни одной жалобы со стороны горожан на время проведения репетиции.

«Если у кого-то есть пожелания, у нас в ежедневном режиме работают службы по обращениям граждан. Но я не припомню ни одной такой претензии. Где вы их выискиваете, я не знаю. Возможно, в интернете они есть, и если это [негодование] — общественное настроение, то мы отнесемся к этому с большим вниманием», — заявил Рощупкин.

На вопрос о том, почему нельзя перенести репетицию парада на более позднее время, чтобы не перекрывать центральные улицы города в 19:00, собеседник агентства пояснил, что военные не выбирают время репетиции, которая без того начинается лишь в 21:00—22:00, а к перекрытию дорог ЦВО не имеет отношения вовсе.

«Мы не выбираем время, поскольку не можем это делать, понимая, что живем в миллионном городе. Время репетиции согласовывается с муниципальными властями, а перекрытием дорог занимаются органы МВД. Военные просят лишь обеспечить безопасность и беспрепятственное движение», — пояснил полковник.

Аналогичные вопросы агентство адресовало администрации Екатеринбурга и городскому УГИБДД. Оперативно получить комментарий правоохранителей не удалось, а пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов заявил, что время проведения репетиции и перекрытия улиц определяется приказом командования ЦВО.

Репетиция парада Победы, прошедшая в Екатеринбурге в ночь на среду, 3 мая, вызвала шквал недовольства со стороны горожан из-за времени ее проведения. Чтобы подготовить центр города к проезду военной техники, силовики вынуждены перекрывать некоторые улицы уже с 19:00. С 20:00 центр Екатеринбурга перекрыт полностью, из-за чего многие горожане, большинство которых только закончило работать, испытывают серьезные трудности в передвижении по городу как на общественном транспорте и автомобиле, так и пешком.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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