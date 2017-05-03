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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:03  03 мая 2017 0

В Екатеринбурге похоронили офицера ЦВО, убитого в Сирии. «Погиб от пули снайпера»

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, maalola
Подполковник-артиллерист инструктировал коллег из сирийской армииФото: pixabay.com
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Офицера вооруженных сил РФ Алексея Бучельникова похоронили в Екатеринбурге. Он был убит несколько дней назад в Сирии.

Об этом со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве сообщил «АиФ-Урал». В штабе Центрального военного округа подтвердили данную информацию. «Офицер погиб при исполнении своих служебных обязанностей», — заявил пресс-атташе ЦВО Ярослав Рощупкин.

В Министерстве обороны РФ раскрыли обстоятельства гибели военнослужащего. «Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск, — сообщило военное ведомство. — Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков».

От снайперской пули подполковник получил смертельное ранение: спасти его не удалось. Похороны офицера прошли 3 мая на Нижнеисетском кладбище Екатеринбурга. Известно, что Бучельникова посмертно представят к государственной награде.

На Урале это уже не первые похороны военнослужащих, погибших в Сирии. Так, в феврале прошли похороны трех офицеров, которые подорвались на мине.

Андрей Гусельников
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