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Главные новости Ямала
16:05  03 мая 2017 0

В Ноябрьске жители объявили бойкот проекту депутата Гордумы

Новостройка Гампеля вызвала негодование жильцов соседнего домаФото: "Ноябрьск 24"

В Ноябрьске в предстоящую субботу, 6 мая, должны пройти публичные слушания по строительству нового дома. Против стройки выступили жильцы соседнего здания — дома 19 по ул. Ленина. Участок для возведения новостройки получил через торги известный местный бизнесмен, депутат Гордумы Анатолий Гампель. Пока что на участке нет даже котлована — разрешение на строительство еще не выдано.

«Люди переживают, что их дом попросту может рухнуть, а если и выстоит, то новостройка перекроет им солнечный свет!» — объясняют тревогу читатели агентства.

Против новостройки высказались порядка 50 человек. Представитель администрации города в беседе с «URA.RU» сообщил, что власти постараются найти компромиссное законное решение. Сити-менеджер Алексей Романов уже провел с недовольными жильцами встречу. 6 мая состоится открытый градсовет.

При этом в истории есть и третья сторона — на участок также претендует владелец соседнего с участком магазина — предприниматель Джанаев. Он хотел благодаря земле расширить свой бизнес. Однако на торгах его цену смог «перебить» Анатолий Гампель. Поэтому сейчас Джанаев, по данным собеседника в мэрии, пишет различные жалобы с просьбой проверить процедуру торгов.

Как заявил «URA.RU» сам г-н Гампель, он уже вложил в освоение участка порядка 32 млн рублей. Эти средства пошли на проект, щебень и бетон. Деньги он намерен взыскать с мэрии. «Участок я получил законно, поэтому кто-то должен компенсировать расходы, понесенные из-за срыва строительства», — говорит депутат. С участка забор он убирает, но намерен 6 мая прийти на публичные слушания.

Юлия Фролова
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