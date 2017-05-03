Защитник аборигенов просит убежища в США после критики властей Ямала

18:02 03 мая 2017 0

Павел Суляндзига заявил, что вынужден уехать из России из-за давления Фото: личная страница Суляндзиги в социальной сети Facebook

Главный конкурент ямальского депутата Госдумы Григория Ледкова — защитник аборигенов Павел Суляндзига попросил политическое убежище в США. Об этом говорится в сообщении партии «Яблоко», к которой он примкнул. В аргументации упоминается и давление властей Ямала на фонд защитника аборигенов «Батани». Речь идет об обсуждаемом вмешательстве Суляндзиги в проблему сокращения поголовья оленей в автономном округе. «URA.RU» подробно описывало эту ситуацию.

Павел Суляндзига ранее состоял в Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он боролся за пост ее президента вместе с ямальским депутатом Григорием Ледковым. Однако выиграть удалось последнему. В 2016 году фонд Суляндзиги «Батани» был внесен в реестр иностранных агентов. Неофициально ему в укор давно ставили критику политики в отношении аборигенов на международной арене.

«Ранее власти Ямала обвинили сотрудников фонда в политических провокациях. Директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев назвал работу фонда „наступательной операцией, которая имеет свой сценарий и свое управление“. Местные власти распространили ролик, в котором говорится о связи международного фонда „Батани“ и группы „Голос Тундры“ в сети „ВКонтакте“. В сообществе поднимаются насущные для кочевников темы, в том числе вопрос о сокращении поголовья оленей, последствиях сибирской язвы и работе санитарной авиации в тундре. Руководство региона считает, что обсуждение этих тем „навязывается“ местному населению для создания искусственной напряженности», — говорится в заявлении партии «Яблоко».

Там приводятся и другие аргументы. «Помощник Павла Дмитрий Бережков был вынужден просить политического убежища в Норвегии из-за угроз со стороны ФСБ. Дмитрия также склоняли к даче обвинительных показаний против Суляндзиги. Уголовное дело против Павла было возбуждено по заявлению неких людей, считавших себя представителями коренных малочисленных народов. Они требовали проверить деятельность Суляндзиги на предмет нецелевых расходов.

Также г-н Суляндзига на своей странице в «Фейсбук» сообщил, что вынужден эмигрировать. «Все надеялся, что может что-то изменится (из-за этого принял решение принять участие в „выборах“ с партией „Яблоко“) <.> В режиме „сидения на вулкане“ я находился много лет, как и многие другие, занимающиеся правозащитной деятельностью в нашей стране. Это началось еще в советские времена. И вроде уже даже как-то привык. Но ни в какие времена власти не позволяли себе использовать в борьбе против меня давление на детей, тем более подвергая их жизни опасности. А для этих, как я уже знаю, такие методы — не проблема…», — написал правозащитник. Он добавил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью в сфере интересов коренных народов.