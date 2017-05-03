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03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:13  03 мая 2017 0

Бомбардировщики над Екатеринбургом помешали приземлиться пассажирскому лайнеру

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Пилотам пришлось посадить самолет в Уфе, чтобы дождаться окончания репетицииФото: Pixabay

Самолет авиакомпании flydubai, летевший из Дубая в Екатеринбург, не смог приземлиться в уральской столице из-за военных самолетов, которые привлекли к репетиции парада Дня Победы в небе над городом. Пилотам пришлось посадить воздушное судно в Уфе, рассказали «URA.RU» в пресс-службе Кольцово.

«В связи с репетицией парада Дня Победы, которая проходила с 14:30 до 15:30, рейс авиакомпании совершил посадку в Уфе. После непродолжительного ожидания самолет продолжил полет и приземлился в Екатеринбурге», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Кольцово.

В пресс-службе flydubai «URA.RU» прокомментировали изменения в расписании рейса: «Рейс FZ 901 авиакомпании flydubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург, был перенаправлен в Уфу в связи с временным закрытием аэропорта Кольцово. Самолет приземлился в Екатеринбурге с задержкой в 2 часа 9 минут»

В итоге лайнер с туристами прибыл в Екатеринбург в 17:13, а не в 15:10, как ожидалось.

3 мая в Екатеринбурге состоялась репетиция воздушного парада к 9 мая. Над Екатеринбургом пролетели звено вертолетов Ми-8МТВ-5, самолеты L-410, Ан-26, Ан-12, пара штурмовиков Су-25СМ, которые перебазированы на Урал из Киргизии, а также звенья бомбардировщиков Су-24М и перехватчиков МиГ-31БМ. Техника двигалась на 150-450 метров со скоростью от 200 до 700 км/ч в зависимости от типа воздушного судна.

Жители Екатеринбурга уже высказывали недовольство из-за неудобств от репетиций парада. Силовики полностью перекрывают центр города в то время, когда жители еще едут с работы. В итоге горожанам приходится искать пути объезда, чтобы попасть домой и не стоять в пробках.

Сергей Дианов
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