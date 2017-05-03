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03 мая 2017
Главные новости Москвы
22:48  03 мая 2017 0

Интерпол отказался от розыска Януковича и его сына

Открытая лицензия на 04.08.2015. Виктор Янукович., янукович виктор
Януковича перестали искатьФото: Flickr

Интерпол удалил из списка разыскиваемых информацию о бывшем президенте Украины Викторе Януковиче и его сыне Александре. Это решение было принято еще на сессии организации, которая прошла с 27 апреля по 3 марта этого года.

Представители Интерпола подтвердили, что данные на Януковича отсутствуют в базе международной организации, также уточнив, что преследование бывшего лидера Украины имеет политически мотивированный характер, передает «Федеральное агентство новостей».

Также из базы удалена вся информация о сыне Януковича Александре.

Ранее стало известно, что конфискованные у экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения средства направлены в казну Украины. Как отмечала «Национальная служба новостей», речь идет почти о полутора миллиардах долларов.

Лев Истомин
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